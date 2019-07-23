Петрозаводск, , 12:42 — REGNUM

Итоги второго этапа научно-исследовательской экспедиции «Историческая память Русского Севера», проходившей в Медвежьегорском районе Карелии, подвели в Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ). Об этом 23 июля сообщает пресс-служба вуза.

Совместно со студентами Института филологии и Института истории, социальных и политических наук ПетрГУ учёные провели исследовательскую и собирательскую работу в посёлке Повенец, деревне Габсельга и на озере Хижозеро.

В ходе мероприятий участники экспедиции опросили более 60 человек — ветеранов Великой Отечественной войны, «детей войны» и их потомков. Отмечается, что в своих рассказах местные жители вспоминали о начале войны, эвакуации в 1941 году, боевых действиях в Карелии, образе врага, суевериях на войне и праздновании Дня Победы 9 мая 1945 года. Также они рассказали о ситуации в поселках в военные и послевоенные годы и о продолжающихся до настоящего времени поисках останков погибших и реабилитации их памяти.

Важной составляющей проекта стала работа по поиску воинских захоронений. Вместе с поисковыми отрядами Карелии участники экспедиции обследовали южную и западную части озера Хижозеро, где, предположительно, в мае 1942 года финская армия захоронила более 300 красноармейцев 993 стрелкового полка 263 стрелковой дивизии, погибших в зимних боях при защите Отечества.

Полученные в экспедиции аудио-, фото‑ и текстовые материалы войдут в коллекцию музея и архива ПетрГУ. Итоги научной работы и поисковых мероприятий будут представлены на круглых столах, конференциях, в научных публикациях.