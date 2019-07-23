Москва, , 12:40 — REGNUM

Несмотря на общее сокращение обращений к уполномоченным по правам человека, в целом растёт растёт число жалоб на работу органов в уголовно-процессуальной и уголовно-исполнительной сфере. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июля заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации.

«Хотела бы остановиться на динамике поступивших обращений. В целом их количество уменьшилось, но на фоне этого уменьшения количества (что было связано и с серьёзным пакетом законодательных актов, направленных на повышение гарантий прав граждан, в том числе закон о содержании под стражей в СИЗО, и новыми формами работы, которые используют уполномоченные в регионах и на федеральном уровне) — на этом фоне мы видим увеличение количества обращений в уголовно-процессуальной сфере и в уголовно-исполнительной», — заявила Москалькова.

«Люди жалуются на жестокость в колониях. На нарушения сроков, разумных сроков расследования преступлений и содержания под стражей», — подчеркнула она.

Как показали опросы ФОМ в 2018 году, преобладающая часть опрошенных отмечает затруднение в реализации своих прав (67% на вопрос о равной степени защиты прав граждан РФ ответили, что права некоторых людей нарушаются чаще)