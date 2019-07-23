Ярославль, , 12:38 — REGNUM

Дзержинский районный суд Ярославля удовлетворил иск прокуратуры района о необходимости обеспечения лекарствами от эпилепсии 30-летнего жителя города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Молоток судьи Pixabay.com

Мужчина страдает эпилепсией и ему необходимо постоянное применение двух препаратов, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Ранее он получал их бесплатно.

Однако в феврале 2019 года клинико-экспертная комиссия департамента здравоохранения Ярославской области не согласовала выписку препаратов больному. После этого бесплатные лекарства он не получал. Больной обратился в прокуратуру.

«По результатам проверки прокуратура района направила исковое заявление в суд о признании незаконным бездействия департамента здравоохранения и фармации Ярославской области по организации обеспечения заявителя жизненно необходимыми лекарственными препаратами и возложении на департамент обязанности обеспечить мужчину данными препаратами в необходимом объеме. Решением Дзержинского районного суда требования прокуратуры района признаны законными и обоснованными», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема с бесплатными лекарствами в Ярославской области особенно обострилась в 2018—2019 годах. Больные неоднократно заявляли о том, что им не выписывают необходимых препаратов. Свою проверку после сюжетов федеральных телеканалов на эту тему начал Следственный комитет, однако об ее итогах пока ничего неизвестно.

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