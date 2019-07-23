Хельсинки, , 12:34 — REGNUM

Глава финской студии Remedy Сэм Лэйк признался в интервью журналистам, что он все ещё мечтает о том, чтобы выпустить вторую часть игры Alan Wake. Об этом 22 июля сообщил портал IGN.

«Я хочу сделать это. Это любопытная вещь», — сказал Лэйк, добавив, что игра «должна быть сделана правильно, если она вообще когда-нибудь будет сделана». Геймдизайнер также отметил, что он чувствует: сегодня планка качества подобных игр стала выше.

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Напомним, Remedy выпустила Alan Wake в 2010 году, разработчики позиционировали игру как «психологический экшен-триллер». Известное издание IGN дало версии для Xbox 360 8,5 баллов, а версия для PC впоследствии получила 9 баллов. Геймеры также знают студию Remedy по её культовой игре Max Payne (2001).

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