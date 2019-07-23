Пермь, , 12:31 — REGNUM

В Пермском крае в 2019 году количество комплексов фотовидеофиксации на автодорогах превысит 200 единиц. В течение пяти лет на трассах в регионе установят 400 комплектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

В настоящее время на автодорогах региона функционирует 151 стационарная камера фотовидеофиксации и дополнительно запущено в эксплуатацию 11 камер на федеральных трассах. Кроме того, на опасных участках работают передвижные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения — около 50 так называемых треног.

Чиновники считают, что увеличение систем фотовидеофиксации будет способствовать снижению количества автоаварий. В регионе поставлена задача снизить в 2019 году количество аварийно-опасных участков со 114 до 105.