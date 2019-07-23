Нур-Султан, , 12:24 — REGNUM

Туристический маршрут «Золотой квадрат» разработают профильные ведомства Казахстана и Узбекистана. Об этом 23 июля сообщает агентство «УзТАГ» со ссылкой на посла Узбекистана в Нур-Султане Саидикрама Ниязходжаева.

По его словам, новый маршрут может резко нарастить туристический поток в обе страны. Дипломат считает, что туристы, приезжающие в Узбекистан для изучения истории Шелкового пути, должны посетить Казахстан.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-апреля 2019 года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном составил $870 млн, что на 20,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Стороны намерены довести этот показатель до $5 млрд в год.

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