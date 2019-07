Москва, , 12:14 — REGNUM

Компания Modern Pick, являющаяся партнером российской Mail.ru Group, приобретет британскую студию Slightly Mad Studios (SMS), специализирующуюся на разработке автосимуляторов. Об этом 23 июля сообщили «Ведомости».

По имеющейся информации, Modern Pick и SMS в 2020 году могут выпустить игру, в основу которой ляжет некая известная кинофраншиза. Издание отмечает, что представители Modern Pick и Mail.ru Group отказались от комментариев по этому поводу.

Напомним, геймеры знают Slightly Mad Studios по таким проектам, как Project CARS, Need for Speed и Test Drive. В 2018 году был закрыт проект многопользовательской гоночной игры World of Speed, разработкой которой занимались компании Slightly Mad Studios, Mail.Ru Group и Saber interactive.

