Село Долгодеревенское, Челябинская область, , 12:14 — REGNUM

В Челябинской области СКР проверяет сообщения СМИ о том, что житель Сосновского района умер после укуса гадюки. Об этом журналистам сообщили в ведомстве.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, а также причины, по которым в больнице не оказалось сыворотки от яда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданин умер на прошлой неделе в реанимации местной больницы. Его укусила змея. В больнице ему не смогли ввести противогадючную сыворотку, её не оказалось.

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