Село Долгодеревенское, Челябинская область, 23 июля 2019, 12:14 — REGNUM
В Челябинской области СКР проверяет сообщения СМИ о том, что житель Сосновского района умер после укуса гадюки. Об этом журналистам сообщили в ведомстве.
Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, а также причины, по которым в больнице не оказалось сыворотки от яда.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданин умер на прошлой неделе в реанимации местной больницы. Его укусила змея. В больнице ему не смогли ввести противогадючную сыворотку, её не оказалось.
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