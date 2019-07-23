Москва, , 13:41 — REGNUM

Законопроект о продлении «дачной амнистии» еще на два года Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля. Парламентарии поддержали компромиссный вариант срока окончания «дачной амнистии».

Предполагается, что «дачная амнистия» завершиться 1 марта 2021 года. Зарегистрировать недвижимость можно будет в упрощенном порядке — нужен документ о подтверждении права собственности на участок земли и технический план строения.

«Дачная амнистия» завершилась в марте 2019 года. Сейчас оформление прав граждан на возведенные дома стало возможным только через суд.

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