Москва, 23 июля 2019, 12:56 — REGNUM

Новую школу на 550 мест построят в районе Бескудниково. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899
Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

Проект уже согласован Москомархитектурой. Строительство будет вестись за счёт бюджета города.

«В центре композиции — выступающий цилиндрический объем актового зала, который становится центром и внешней, и внутренней планировки. Фасады облицуют яркими панелями желтого и зеленого цветов, которые чередуются с витражным остеклением», — рассказал Кузнецов.

Территорию у школы благоустроят, здесь появятся игровые площадки для младших классов, спортивная площадка и место для проведения торжественных мероприятий. Общая площадь здания составит 10 тыс. квадратных метров.

Напомним, до 2029 года в Новой Москве планируется построить 100 новых школ. На данный момент в Троицком и Новомосковском округах строится 15 школ. Большинство из них планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

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