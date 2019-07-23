Москва, , 12:56 — REGNUM

Новую школу на 550 мест построят в районе Бескудниково. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

Проект уже согласован Москомархитектурой. Строительство будет вестись за счёт бюджета города.

«В центре композиции — выступающий цилиндрический объем актового зала, который становится центром и внешней, и внутренней планировки. Фасады облицуют яркими панелями желтого и зеленого цветов, которые чередуются с витражным остеклением», — рассказал Кузнецов.

Территорию у школы благоустроят, здесь появятся игровые площадки для младших классов, спортивная площадка и место для проведения торжественных мероприятий. Общая площадь здания составит 10 тыс. квадратных метров.

Напомним, до 2029 года в Новой Москве планируется построить 100 новых школ. На данный момент в Троицком и Новомосковском округах строится 15 школ. Большинство из них планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

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