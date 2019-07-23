Салехард, , 12:11 — REGNUM

На Ямале в рамках национального проекта «Экология» и программы «Сохранение лесов» в 2019 году проводится обследование горельников. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на правительственном совещании 22 июля.

Горельники — это повреждённые пожаром лесные участки, на которых в дальнейшем будет проведена расчистка. В 2019 году планируется восстановить 800 га леса, сократить площадь погибших лесных насаждений.

Также в планах правительства ЯНАО приобрести технику для тушения лесных пожаров и лесохозяйственное оборудование и увеличить объём авиационных работ по охране лесов от пожаров.

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