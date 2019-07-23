Найроби, , 12:28 — REGNUM

Министр финансов Кении Генри Ротич, задержанный 22 июля по обвинению в коррупции, не признал себя виновным в суде в Найроби. Об этом передает агентство Reuters.

Ротичу и другим высокопоставленным чиновникам было предъявлено обвинение в сговоре с целью мошенничества во время заключения двух тендеров на строительство плотин.

Отмечается, что обвинения против министра финансов Кении были выдвинуты после расследования полицией факта «нецелевого использования выделенных средств».

На строительство двух плотин в бюджет Кении были заложены 46 миллиардов шиллингов ($446 миллионов), однако представители казначейства заняли 63 миллиарда, увеличив и без того раздутый государственный долг Кении, составляющий около 55% ВВП.

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