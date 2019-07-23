Вандо, , 11:54 — REGNUM

В 2021 году в Южной Корее пройдет международная выставка Wando Seaweeds Expo. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства по морским делам и рыболовству страны.

Wando Seaweeds Expo — первая в мире международная выставка, посвященная морским водорослям и проводимая раз в четыре года в уезде Вандо, провинция Чолла-Намдо с 2014 года.

Известно, что спонсорами третьей международной выставки выступят министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи, мэрия провинции Чолла-Намдо и администрация уезда Вандо.

По данным министерства, выставка пройдет с 16 апреля по 9 мая 2021 года. По предварительным данным, в мероприятии примут участие представители 30 стран.