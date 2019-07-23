Алма-Ата, Казахстан, , 11:52 — REGNUM

В районные и привлеченные к ним суды Алма-Аты по итогам первой половины 2019 года поступило 82 955 дел и заявлений по гражданским, административным и уголовным делам, что на 15,6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 23 июля заявил председатель Алма-Атинского городского суда Нургазы Абдиканов, сообщает агентство «Казинформ».

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По его словам, за полгода в суды поступило 2 217 уголовных дел в отношении 2 588 лиц. С вынесением приговоров рассмотрено 1120 дел в отношении 1423 лиц. В апелляционном порядке отменено и изменено 98 приговоров, отметил главный судья города.

Он добавил, что судами Алма-Аты с участием присяжных заседателей вынесено 30 оправдательных приговоров в отношении 46 лиц. За отчетный период в суды поступило 3 817 дел и 59 192 заявления по гражданским делам.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля председатель Верховного суда Казахстана Жаким Асанов заявил, что в рамках законопроекта по модернизации гражданского процессуального кодекса планируется внедрить новый институт административной юстиции.

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