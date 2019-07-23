Москва, , 11:43 — REGNUM

В апреле 2019 года самая распространённая зарплата в России — модальная — составила 23,5 тыс. рублей. Это вдвое меньше, чем средняя зарплата в России, которая, по данным Росстата, в апреле достигла 47,7 тыс. рублей. Таковы предварительные данные Федеральной службы государственной статистики.

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Эксперты отмечают, что именно этот модальный (то есть встречающийся чаще всего) показатель наиболее объективно отражает уровень доходов населения, сообщает газета «Известия».

Напомним, по данным Росстата, средняя зарплата в стране составляет 47 657 рублей. При этом половина работающих на крупных и средних предприятиях граждан России получает заработные платы менее 34,5 тыс. рублей. Это показатель медианной зарплаты в апреле 2019 года. Всё дело в том, что заработные платы 10% наиболее высокооплачиваемых работников в 13 раз превышают заработные платы 10% наименее оплачиваемых.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, за последние два года в России на 38% возросло число жителей страны, у которых ежемесячная заработная плата превышает 1 млн рублей (в среднем — 2,4 млн рублей). Таким доходом могут похвастаться не менее 11 тыс. человек. Однако это самая малочисленная категория работников — всего 0,1% от общего количество трудящихся в стране.