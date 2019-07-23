Гремячинск, , 11:38 — REGNUM

В Пермском крае съёмочная группа исторического художественного фильма «Сердце Пармы» переместилась из Губахи в Гремячинск. На охраняемой территории Каменного города в Гремячинске оказались вырублены десятки деревьев, что вызвало широкий резонанс, сообщают СМИ.

Каменный город входит в состав природного парка «Пермский». Кроме вырубленной просеки на месте, где проходят съемки фильма, обнаружены и несанкционированные кострища.

По данным информресурсов, ни администрация Гремячинска, ни минприроды региона не давали разрешение на вырубку деревьев. По данным издания «Местное время», с министерством природных ресурсов не согласовывали съёмочный процесс.

Вырубку деревьев обнаружил инспектор природного парка. Сейчас ведется проверка. Если выяснится, что киногруппа причастна к вандализму, то ей придется компенсировать нанесенный ущерб.

Напомним, «Сердце Пармы» — роман писателя Алексея Иванова, в основу сюжета которого положены события XV века, когда Москва покоряла языческую Парму.

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