Екатеринбург, , 11:39 — REGNUM

В свердловскую прокуратуру за первое полугодие 2019 года обратились на 2 тысячи меньше жителей региона, чем в аналогичный период предыдущего года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Если в первое полугодие 2018 года прокурорские работники получили 30 тысяч обращений граждан, то в 2019 году до прокуратуры дошли лишь 28 тысяч (-6,7%)

В ведомстве поясняют, что у них почти на 20% сократилось число повторных обращений благодаря качественным проверкам, оперативному реагированию на заявления граждан, а также полным, исчерпывающим ответам. Возможно, именно это и стало причиной уменьшения общего количества обращений.

Напомним, наиболее частая причина обращений в свердловскую прокуратуру — вопросы в сфере трудового законодательства. Так было в 2018 году, тенденция сохранилась и в первое полугодие 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловчане чаще обращаются в прокуратуру по вопросам труда