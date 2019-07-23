Екатеринбург, , 11:28 — REGNUM

Чаще всего жители Среднего Урала обращаются в прокуратуру по вопросам трудового законодательства. Об этом заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

На указанную тему обратились 43,8% жителей, написавших свои обращения в прокуратуру в первое полугодие 2019 года. Сильно людей беспокоит вопросы, связанные с безопасностью на дорогах (30%). Третьим по популярности пунктом идёт исполнительное производство с 26,3% .

Часто свердловчане обращают внимание и на тему природопользования вместе с состоянием окружающей среды (23,6%). Наконец, несколько отстают по частоте обращений вопросы по жилищному законодательству (22,9%),

Ранее, в 2018 году свердловская прокуратура сообщала, что трудовое законодательство сильнее всего беспокоит жителей региона. Обращения на такую тему составили 40,7% обратившихся.

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