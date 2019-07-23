Нью-Йорк, США, , 11:33 — REGNUM

Летом 1969 года беременная актриса Шерон Тейт и четверо ее знакомых были обнаружены убитыми в Калифорнии (США). Ее супруг, кинорежиссер Роман Полански подозревал в убийстве звезду боевых искусств Брюса Ли, пишет газета New York Post со ссылкой на биографа последнего Мэтью Полли.

Ли был знаком с Полански и его супругой и занимался вместе с ними боевыми искусствами. Полански после гибели Шерон Тейт пытался самостоятельно найти убийцу. В доме на месте преступления осталась улика — забытый рецепт на очки. Несколько недель режиссер сравнивал стекла очков своих знакомых с указанными в рецепте.

Во время встречи с Полански Брюс Ли упомянул, что потерял свои очки и нуждается в новых. Тогда режиссер предложил поехать вместе в оптику и заказать новые. К огромному облегчению Полански, линзы в очках Ли не совпали с указанными в рецепте. Спустя несколько месяцев были найдены настоящие убийцы — Чарльз Мэнсон и его секта.

Как сообщало ИА REGNUM, Чарльз Мэнсон умер в калифорнийской тюрьме в возрасте 83 лет в ноябре 2017 года.