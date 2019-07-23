Якутск, , 11:26 — REGNUM

Депутат Госдумы РФ Федот Тумусов («Справедливая Россия») рассказал о мнении коллег по ОНФ относительно возвращения «курилок» в аэропорты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Федот Тумусов «Коллеги по ОНФ поддержали меня в протесте против возвращения курилок в аэропорты. Леонид Рошаль сказал коротко и ясно: «Эти инициативы являются безобразием». Всё так: мы просто потакаем табачному лобби, попутно отказываясь хоть как-то гарантировать права тех, кто не хочет дышать дымом. Так что сначала мы уступаем аэропорты, потом вокзалы, потом кафе, ну, а дальше — вперед, к рекламе сигарет и белому флагу перед табачным лобби. Этого допустить нельзя».

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Как сообщало ИА REGNUM, при обсуждении законопроекта о возвращении курилок автору законопроекта Сергею Боярскому был задан вопрос: «Будут ли в законе технические требования к таким курилкам? Где гарантия, что вокруг на метры не будет вонять?» Ответа не последовало.