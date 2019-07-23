Якутск, 23 июля 2019, 11:26 — REGNUM
Депутат Госдумы РФ Федот Тумусов («Справедливая Россия») рассказал о мнении коллег по ОНФ относительно возвращения «курилок» в аэропорты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Китайском Циндао теперь не покуришь на пляжах и в туристических местах
Читайте также: Давайте везде курить, что уж там, детям в лицо: депутат Госдумы
Как сообщало ИА REGNUM, при обсуждении законопроекта о возвращении курилок автору законопроекта Сергею Боярскому был задан вопрос: «Будут ли в законе технические требования к таким курилкам? Где гарантия, что вокруг на метры не будет вонять?» Ответа не последовало.