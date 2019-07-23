Яунде, , 11:11 — REGNUM

Представители Организации Объединенных Наций (ООН) заявляют, что 1,3 миллионов человек в Камеруне нуждаются в помощи, поскольку гуманитарная ситуация в северо-западном и юго-западном регионах страны продолжает ухудшаться. Об этом передает во вторник, 32 июля, ВВС Africa.

В ООН сообщили, что около 1300 человек были перемещены на прошлой неделе и что в результате нападений сепаратистов погибли десятки мирных жителей, были сожжены и разграблены сотни домов.

Фархан Хак, заместитель пресс-секретаря генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, заявил, что в этих двух регионах «ситуация по-прежнему характеризуется нарушениями прав человека».

По его словам, несмотря на возросшую гуманитарную помощь, Камерун остается одним из наиболее критически недофинансированных регионов во всем мире.

Отмечается, что конфликт в англоязычных регионах Камеруна привел к перемещению более полумиллиона человек с момента его возникновения в 2016 году. Сепаратисты борются за отдельное государство в англоязычных регионах Камеруна, которые они называют Амбазония.