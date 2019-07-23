Москва, , 10:57 — REGNUM

В связи с пожаром в детском лагере «Холдоми» член Совфеда от Хабаровского края Елена Грешнякова настаивает на изменениях в законодательстве, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.

«Событие вскрыло ряд обстоятельств, приведших к трагедии, а именно: предприятие «Холдоми», зарегистрированное на индивидуального предпринимателя, было включено в ТОСЭР, что избавило его от ряда проверок. В погоне за прибылью представители бизнеса пренебрегли безопасностью детей и сотрудников. Из этого следуют серьезные выводы, в том числе в части законодательной базы в отношении территорий опережающего социально-экономического развития, особенно законодательных актов, касающихся безопасности людей», — сказала Грешнякова в ходе заседания Совфеда.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила сенатору подготовить предложение.

«Нужен серьезный разговор на месте и на этом примере разобрать, где не срабатывает законодательство, где надо усилить контроль, где-то усилить ответственность и по итогам принять необходимые меры», — сказала она.

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