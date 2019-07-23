Оренбург, , 10:53 — REGNUM

В Оренбургской области на 23 июля ликвидированы все природные пожары. По факту пожаров проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Пожар в Оренбуржской области 56.mchs.gov.ru

Сейчас на местах, где произошли ЧП, работают следственно-оперативные группы и специалисты испытательной пожарной лаборатории, которым предстоит выяснить причины крупных ландшафтных пожаров.

Напомним, в с 19 по 21 июля в Оренбургской области сразу в трех муниципальных образованиях — Новоорском и Домбаровском районах, Ясненском городском округе — вспыхнули серьезные пожары. В тушении огня задействовали десятки единиц спецтехники, сотни людей. К ликвидации пожаров привлекалась авиация — самолет и вертолет. В Ясном при исполнении долго погиб сотрудник пожарно-спасательной части-33.

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