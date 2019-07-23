Село Долгодеревенское, Челябинская область, , 10:50 — REGNUM

В Сосновском районе Челябинской области идут проверки после смерти местного жители от укуса гадюки. В частности, проверку ведёт прокуратура, сообщили журналистам в надзорном ведомстве.

Также свою проверку ведут в областном минздраве.

Известно, что мужчина после укуса змеёй попал в больницу. Но сыворотки против яда на месте не оказалось. Её доставили уже после смерти гражданина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧП было на прошлой неделе. В больнице мужчина умер.

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