Село Долгодеревенское, Челябинская область, 23 июля 2019, 10:50 — REGNUM
В Сосновском районе Челябинской области идут проверки после смерти местного жители от укуса гадюки. В частности, проверку ведёт прокуратура, сообщили журналистам в надзорном ведомстве.
Также свою проверку ведут в областном минздраве.
Известно, что мужчина после укуса змеёй попал в больницу. Но сыворотки против яда на месте не оказалось. Её доставили уже после смерти гражданина.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧП было на прошлой неделе. В больнице мужчина умер.
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