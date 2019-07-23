Москва, , 10:47 — REGNUM

В Совфеде выразили соболезнования в связи с трагедией в детском лагере в Хабаровском крае, передает корреспондент ИА REGNUM23 июля. Сенаторы готовы работать над законодательством, обеспечивающим безопасность в детских лагерях отдыха.

Спикер Совфеде Валентина Матвиенко указала не только на роль контролирующих органов, но и родителей.

«Кто-то должен же проверять, и родители должны себя вести более ответственно: проверить документы, есть ли разрешение на лагерь, в каком состоянии», — указала Матвиенко.

При этом в Совфеде готовы дорабатывать законодательство.

«Губернатор занимается. Нужен серьезный разговор на месте и на этом примере разобрать, где не срабатывает законодательство, где надо усилить контроль, где-то усилить ответственность, и по итогам принять необходимые меры», — сказала сенатор.

В ночь с 22 на 23 июля в детском палаточном лагере в туристическом центре «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края произошел пожар. Палатки из ПВХ, в которых спали дети, загорелись.

Читайте развитие сюжета: Грешнякова: Вскрылись обстоятельства трагедии в детском лагере «Холдоми»