Анкара, , 14:18 — REGNUM

Управление по вопросам градостроительства и окружающей среды турецкой провинции Ялова в сотрудничестве с Техническим университетом Стамбула и компанией Dowaksa успешно завершили разработку проекта «Укрепления зданий и построек композитными материалами с применением углеродного волокна». Заявлено, что проект нацелен на наделение зданий и построек большей защитой и прочностью в условиях повышенной сейсмической активности. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, глава Управления Умит Йылмаз заявил, что в рамках проекта, начатого в 2018 году, были исследованы возможности, которые дают композитные материалы с применением углеродного волокна. Так, в ходе эксперимента было построено 2 идентичных здания, одно из которых было укреплено инновационным материалом. Сотрудники Технического университета запустили симуляцию землетрясения, которое привело к полному разрушению неукрепленного здания. По словам Умита Йылмаза, углеволокнистый композит выдержал сейсмическую активность в 7,3 балла по шкале Рихтера без каких-либо повреждений. Он указал, что по завершении проекта уже поступило 23 запроса на использование материала. По его словам, углеволокнистый композит — редчайший материал, производимый в 8 местах планеты, одним из которых является провинция Ялова.