Дакар, , 10:59 — REGNUM

Всемирная исламская лига осуществила запуск ряда срочных гуманитарных проектов в столице Сенегала Дакаре. Генеральный секретарь Лиги шейх Мохаммад бин Абдуль-Карим Аль-Исса заявил, что данные проекты включают в себя раздачу продовольственных корзин малоимущим жителям Сенегала, предоставление медицинских услуг, а также помощь в восстановлении инфраструктуры после недавнего крупного пожара.

Саудовское информационное агентство Аsharq Al-Awsat сообщает, что Лига также возобновила строительство Центра арабских и исламских исследований в городе Тиес на западе страны.

В ходе своего турне по Сенегалу генеральный секретарь Всемирной исламской лиги подчеркнул, что ислам диктует необходимость предоставления помощи нуждающимся в ней независимо от их национальности, расы или культуры. В свою очередь, президент Сенегала Маки Салл поблагодарил Аль-Иссу за его деятельность по содействию и развитию межкультурного и религиозного сотрудничество во всем мире, подчеркнув, что правительство страны высоко ценит программы Лиги в странах Африки.