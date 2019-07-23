Додома, , 11:45 — REGNUM

Танзания обеспечивает в аэропортах меры по выявлению случаев заболевания вирусом Эбола, а также меры, направленные на предотвращение его распространения.

Леонард Суби, директор Министерства здравоохранения Танзании, ответственный за меры профилактики, сообщил, что власти Танзании выделили средства на приобретения девяти тепловых сканеров в виде рамок. По его словам, аппараты будут установлены в аэропортах Сонгве, Мванза и Килиманджаро, а также на некоторых пограничных постах.

По информации танзанийского новостного издания «HabariLeo», всего правительство Танзании приобрело 115 сканеров.

«Мы стремимся проводить более тщательную проверку пассажиров, пытаясь не причинять им сильное беспокойство и руководствуясь Международными медико-санитарными правилами от 2005 года», — отметил Суби. Он также добавил, что инициативы по борьбе с распространением заболевания в аэропортах в основном направлены на укрепление доверия у инвесторов.

Представитель ВОЗ в Танзании Грейс Сагути призвала власти направить больше усилий на быстрое обнаружение, обследование и предотвращение случаев заболевания вирусом Эбола.

Сагути добавила, что странам c высокой степенью риска распространения вируса необходимо работать во взаимодействии, чтобы повысить готовность к выявлению и ликвидации случаев заболевания.