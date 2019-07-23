Найроби, 23 июля 2019, 12:04 — REGNUM
Правительство Кении начало кампанию по проверке наличия крайней плоти у мужчин в четырех округах области Ньянза.
По информации танзанийского новостного издания «Mwananchi», министерство здравоохранения страны организует проверку, которую проводит организация «Добровольное медицинское обрезание мужчин». Целью данной кампании является борьба с ВИЧ/СПИД в этом регионе.
Кампания пройдет в округах Хома Бэй, Кисуму, Сиайя и Мигори. Старт программы был дан на тематическом мероприятии, прошедшем в Хома Бэй, которое посетили генеральный директор департамента здравоохранения округа Джеральд Акеч и директор департамента Гордон Окомо.
Специально обученные медработники будут проверять гениталии мужчин региона в течение трех месяцев. Если окажется, что тот или иной гражданин не прошел циркумцизию, его спросят согласен ли он сделать обрезание.
Как сообщается, обычаи и традиции кенийцев, возможно, станут препятствием для прохождения процедуры обрезания некоторыми мужчинами.
«Если мужчина будет отказываться, наши работники не станут заставлять его, а лишь зафиксируют его отказ от обрезания», — отметил Акеч.