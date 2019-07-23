«Очень важно, чтобы власть не боялась критики со стороны журналистов. Дело Голунова связывают с его журналистской деятельностью», — констатирует Москалькова.
Развитие сетевых технологий делает каждого прозрачным — это новое явление, которое нужно рассматривать с точки зрения прав человека, считает Москалькова.
Существенные поправки президента к пенсионной реформе снизили накал протестов в связи с ней.
«Но сегодня очень важно, чтобы в регионах не дистанцировались от этой темы», — считает Москалькова. Одной из «болевых точек» является то, что после изменений, иницированных президентом, коренные малочисленные народы получили право на досрочную пенсию.
«Но сегодня нет закона, который позволил бы идентифицировать принадлежность к таким народам… Сегодня мы ждём поступления этого закона в Государственную Думу», — указала Москалькова.
«Сегодня ушли с экранов (телевизоров) комплексные программы просветительского характера в области прав человека и только фрагментарно можно получить эти знания», — сетует она.
Уполномоченные работают над комплексной программой прав человека — будут просить о введении отдельного модуля в школы.
«Опрос с помощью ФОМ и обращений ко мне показывают, что люди попадают в очень сложную жизненную ситуацию, просто потому что не знают свои права, обращались в одни органы, а надо было обращаться в другие», — перечисляет Москалькова.
Москалькова, отвечая на вопрос об уровне правовой грамотности граждан России: «Есть над чем работать».
«Благодаря вашим обращениям, мы смогли помочь многим людям. 18 тыс. граждан РФ, которым не выплачивали зарплату на обанкротившихся предприятиях, получили её в общей сумме на 54 млн рублей. Мы помогли в предоставлении жилья многодетным матерям ваших регионов», — обратилась Москалькова к сенаторам.
«Укрепление правового каркаса прав человека требует решения ряда системных проблем»
Важным этапом стало создание в прошлом году специального научно-образовательного центра «Права человека».
«Нас услышал президент, поддержал и в этом году состоялись первые тренинги и семинары для уполномоченных», — отметила Москалькова. По её словам, таким навыкам не учит ни один вуз.
Помощь получили более чем 300 тыс. граждан за 2018 год.
Сегодня институт государственной правозащиты сложился и эффективно работает во всех регионах, резюмировала она.
«Учитывая остроту семейного насилия в настоящее время, проводится глубокий мониторинг по этому поводу, чтобы выработать меры по возможному противодействию», — добавила уполномоченный по правам человека.
«Это было очень своевременно. Мы видим, как это сплотило женщин из других государств вокруг этой темы и насколько смогло поднять уровень гарантий женщин», — указала Москалькова. Это касается как вопросов участия женщин в общественной сфере, их продвижения и карьеры, так и защиты от насилия.
Обращения по вопросам прав женщин вызывают особенную озабоченность: совместно с Советом Европы развёрнута специальная программа по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017−2022 годы.
«В этом году наметилась тенденция увеличения количества обращений о защите прав пенсионеров, инвалидов и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию», — заявила Москалькова.
«Нам нужно идти дальше. Мы очень серьёзно изучаем международный опыт, опыт 65 государств, которые внедрили национально-превентивный механизм. Он рекомендуется конвенцией ООН против пыток, но его можно было бы ввести и без ратификации международного документа. Его смысл состоит в том, что при уполномоченном по правам человека есть эксперты, реагирующие на эти явления и проводящие мониторинг в целях превентивных мер», — указала Москалькова.
Отказы в возбуждении дел требуют законодательного решения — Москалькова
За 2018 год в России удвоилось число жалоб на отказы в возбуждении уголовных дел. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июля заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации.
«За каждым постановлением — потерпевший, которому препятствовали в доступе к правосудию. Я бы попросила вас, уважаемые сенаторы, посмотреть на эту тему с точки зрения совершенствования уголовно-процессуального законодательства», — обратилась Москалькова.
«Большое количество поступает по вопросам привлечения к уголовной ответственности, заключения под стражу. И почти что в два раза увеличилось количество жалоб на отказы в возбуждении уголовного дела. С помощью проверок, взаимодействия с прокурорскими органами, мы добились отмены таких постановлений в более чем 300 случаях», — заявила Москалькова.
Всего прокурорами отменено более 2 млн постановлений об отказах в возбуждении уголовного дела.
Люди чаще жалуются на жестокость нарушения сроков — Москалькова
Несмотря на общее сокращение числа обращений к уполномоченным по правам человека, в целом растёт число жалоб на работу органов в уголовно-процессуальной и уголовно-исполнительной сфере. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июля заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации.
«Хотела бы остановиться на динамике поступивших обращений. В целом их количество уменьшилось, но на фоне этого уменьшения количества (что было связано и с серьёзным пакетом законодательных актов, направленных на повышение гарантий прав граждан, в том числе закон о содержании под стражей в СИЗО, и новыми формами работы, которые используют уполномоченные в регионах и на федеральном уровне) — на этом фоне мы видим увеличение количества обращений в уголовно-процессуальной сфере и в уголовно-исполнительной», — заявила Москалькова.
По этим обращениям удалось помочь 180 тыс. граждан. Наиболее высока интенсивность обращений из ЦФО, ЮФО: 3,43 и 3,32 на 10 тыс. человек соответственно.
«Большое количество обращений было связано с нарушением прав граждан в сфере расследования преступлений, в угловно-процессуальной сфере и сфере уголовных исполнительных наказаний», — указала она.
«Больше всего обращений было по вопросам, связанным с социально-экономическими темами: жильё, труд, здравоохранение. Права в этой области больше всего волнуют граждан», — заявила Москалькова.
С выездом были осуществлены приёмы граждан в Вологодской области, Калужской, Саратовской, Рязанской, Омской, Новгородской, Ульяновской областях, Ненецком автономном округе, Крыму, Карелии и других регионах.
В субъектах к уполномоченным субъектов Федерации обратилось более 180 тыс. граждан. Из них на федеральный уровень поступило 1700 коллективных обращений. Сотрудниками аппарата на личных приёмах было принято более 4,5 тыс. граждан.
«Мы пытались сделать главный акцент на новую форму — либо видео-конференц-связь, либо непосредственно выезд в регион», — отметил Москалькова.
Татьяна Москалькова поприветствовала членов Совета Федерации. Ежегодный доклад был опубликован в «Российской газете», опубликован для комитетов. В связи с этим уполномоченный акцентирует внимание на отдельных положениях доклада.