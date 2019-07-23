23 июля уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова выступает в Совете Федерации с докладом о своей деятельности за 2018 год. ИА REGNUM ведёт трансляцию выступления.

Ранее Москалькова также представила ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в РФ президенту России Владимиру Путину. За 2018 год Москалькова направила 40 предложений по усовершенствованию законодательства, 19 из которых стали поправками к законам.