Кейптаун, , 10:15 — REGNUM

Верховный суд Южно-Африканской Республики постановил, что общественный защитник, государственный служащий, отвечающий за борьбу с коррупцией, «лгала под присягой» и действовала недобросовестно, передает ВВС Africa.

Cуд постановил, что общественный защитник Бусисиве Мкхвебейн должна заплатить штраф в размере 62 000 долларов США за свою нечестность.

Глава антикоррупционного отдела ЮАР Мкхвебейн ранее отрицала какие-либо правонарушения. Реагируя на решение суда вчера, 22 июля, она отметила, что «суд не был единодушным».

Многие из недавних сообщений Мкхвебейн о борьбе с взяточничеством были омрачены скандалом и привели к заявлениям о том, что она поддерживает коррумпированную и маргинальную фракцию в правящей партии ЮАР «Африканский национальный конгресс» (АНК).

Ранее суды неоднократно оправдывали Мкхвебейн, и в настоящее время президент страны Сирилл Рамафоса оспаривает еще один доклад общественного защитника, в котором говорится, что глава государства солгал парламенту.