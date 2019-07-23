Иерусалим, , 10:09 — REGNUM

Фотокорреспондента турецкого издания Anadolu Ajansi Мустафу Харуфа вновь заключили в израильскую тюрьму, после того, как вопрос о его экстрадиции в Иорданию провалился. Об этом 23 июля сообщается на сайте издания.

Власти Иордании отказались принять на своей территории 32-летнего журналиста, поэтому он был вновь доставлен в тюрьму, где ранее провел порядка шести месяцев.

Адвокат Харуфа отметил, что пока не имел возможности поговорить со своим подзащитным по телефону, добавив, что будет использовать все законные средства для освобождения журналиста.

Напомним, издание Anadolu Ajansi активно освещает внутреннюю политику Израиля, в частности его действия против палестинцев на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, чем вызывает недовольство со стороны Тель-Авива.

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