Иркутск, , 09:59 — REGNUM

В Иркутске на средства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» установят памятник жертвам политических репрессий. Как сообщает сегодня, 23 июля, официальный сайт региона, скульптура в виде клетки-куба, из которой пытаются вырваться заключенные, будет установлена в сквере имени 300-летия Иркутска. Это произойдёт в 2020 году.

Проект памятника жертвам политических репрессий в Иркутске Правительство Иркутской области

Напомним, проект памятника был одобрен на заседании архитектурно-художественной секции градостроительного совета при администрации города Иркутска ещё в 2016 году. Инициатором установки пятиметрового памятника выступил председатель общественной организации «Общество реабилитированных Иркутской области» Самат Даутов, а саму модель выполнил иркутский скульптор, заслуженный художник России Лев Сериков. В настоящее время памятник находится на предприятии «Лит-Арт» (г. Жуковский Московской области), где проходит стадию отливки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Барнауле (Алтайский край) памятник жертвам политических репрессий открыли еще в октябре 2010 года. Модель скульптуры «Прощание» (на фигуре отца со связанными руками повисает сын) создал алтайский скульптор Прокопий Щетинин. Подобно многим семьям раскулаченных, его родные отправились в Сибирь из Подмосковья не по своей воле. Спустя два десятка лет художник Анатолий Щетинин с помощью меценатов сумел воплотить отцовский замысел.

Бронзовый монумент высотой 4,5 метра выплавлен на заводе «ЗиЛ» в Москве, красный гранит для постамента доставлен из Финляндии и отшлифован в Санкт-Петербурге. Установлен памятник на площади Свободы. Теперь в этом месте часто проводят митинги.

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