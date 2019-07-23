Ярославль, , 09:56 — REGNUM

В Ярославле признан несостоявшимся электронный аукцион на строительство новой школы в микрорайоне «Сокол». Информация об этом размещена на портале государственных закупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Микрорайон «Сокол» в Ярославле

Школу на 750 мест должны были начать строить в 2019 году, а закончить — в июле 2021 года. Часть средств на нее запланирована в федеральном бюджете по программе «Жилище».

Начальная цена контракта составляла 497 млн рублей. Однако ни одного желающего возводить школу за эти деньги не нашлось, на аукцион не было подано ни одной заявки. Судя по всему, мэрия объявит новые торги. Школа в микрорайоне «Сокол» должна стать первой новой школой, построенной в Ярославле за последние 20 лет.

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