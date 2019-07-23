Екатеринбург, , 09:57 — REGNUM

В Екатеринбурге назначили наказание горожанину, паркующему свой автомобиль на газоне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Теперь екатеринбуржцу придётся выплатить три тысячи рублей за административное правонарушение. Было доказано, что гражданин оставил свой автомобиль на огороженном бордюром газоне.

Инцидент сразу зафиксировали городские коммунальщики, которые передали информацию в соответствующую комиссию Верх-Исетского района. Вопрос разобрала сначала комиссия, а после и районный суд, однако гражданин попытался побороться с инстанцией и обжаловал вынесенное решение в облсуде.

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предложил увеличить штрафы для «гряземесов» до 5−10 тысяч рублей. По словам градоначальника, восстановление газона требует больших денег.

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