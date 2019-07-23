п. Рассвет, , 09:46 — REGNUM

После падения футбольных ворот на площадке в тульском посёлке Рассвет его жители потребовали провести благоустройство территорий и демонтировать опасные конструкции. Активисты проводят сбор подписей под соответствующим обращением к властям.

«Мы забыты и заброшены… Газпромовская площадка, на которой это случилось, просто пришла в аварийное состояние, на ней нет света, спортивное оборудование почти пришло в негодность. А случилось это потому, что за ней никто не следит. То же и в сквере «Золотой петушок», пришла в негодность горка — ее просто сняли, оставив место для очередного несчастного случая», — цитирует обращение «Московский комсомолец». Жители посёлка также просят построить спортивный комплекс, который действительно был бы доступен для жителей.

10-летняя девочка получила тяжелые травмы вечером 18 июля на спортивной площадке в посёлке Рассвет Ленинского района Тульской области — на нее обрушились металлические футбольные ворота, которые оказались не закреплены. Девочку в тяжелом состоянии доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы. Накануне, 22 июля, стало известно, что ребенок скончался. Отметим, что петиция с требованием наказать виновных и провести проверки площадок по всей стране появилась на платформе Change.org.