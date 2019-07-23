Рыбинск, Ярославская область, , 09:34 — REGNUM

В Рыбинске Ярославской области проведут повторные публичные слушания по вопросу строительства храма Серафима Вырицкого в микрорайоне Веретье. Об этом написал в социальных сетях мэр города Денис Добряков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Березовая роща в Рыбинске

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители высказывают недовольство планами стройки в березовой роще. Они опасаются, что роща будет вырублена. В епархии заявляют, что спилены будут только 30 деревьев.

«Из социальных сетей узнал, что большое количество рыбинцев высказываются против строительства часовни в березовой роще. Напомню, что данное решение прошло через процедуру публичных слушаний, на которые пришли чуть больше 50 человек. 49 человек проголосовали за предоставление участка под религиозное назначение, пять высказались против, четверо — воздержались. В такой ситуации предлагаю назначить еще одни публичные слушания, и дать возможность жителям микрорайона обозначить свое мнение. Следите за официальной информацией, приходите на слушания и сами решайте судьбу своего микрорайона», — написал мэр Рыбинска Денис Добряков.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области и в мэрии Рыбинска, разрешение на строительство храма еще не выдано.

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