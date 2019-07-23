Екатеринбург, , 09:35 — REGNUM

У члена «Единой России» и главы околопартийного движения «Народный контроль» Дмитрия Чукреева подожгли автомобиль Об этом пострадавший сообщил в Facebook.

Инцидент произошёл минувшей ночью. Полностью сгорел личный автомобиль Чукреева марки Audi. Транспорт облили горючей жидкостью из канистры, после чего подожгли.

Пострадавший прямо связывает факт поджога со своей профессиональной деятельностью в рамках «Народного контроля». По мнению Чукреева, инцидент связан с рейдом организации по киоскам и ларькам Екатеринбурга.

Напомним, в 2017 году Дмитрий Чукреев отметился на ниве борьбы с контрафактом в сфере алкоголя. Активист подключился к борьбе со «спиртоматами», торговавшими «Боярышником».

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