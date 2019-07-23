Москва, , 09:28 — REGNUM

Народная артистка СССР Инна Чурикова после полученных во время падения со сцены травм продолжает оставаться в больнице под наблюдением врачей.

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Она находится в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Как уточнили в справочной медицинского учреждения 23 июля, актриса проходит лечение в отделении острых эндотоксикозов. Её состояние медики оценивают как тяжелое.

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Как сообщало ИА REGNUM, народная артистка СССР попала в больницу 18 июля в Москве. Ей стало плохо в ходе спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня», и она упала со сцены. По сообщению врачей, у Чуриковой тяжелые повреждения рёбер.

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