Тула, , 09:17 — REGNUM

100 школьников из пострадавшей от июньского наводнения Иркутской области смогут отдохнуть в Тульском регионе за счет резервного фонда облправительства. Как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства, 22 июля вопрос приёма детей губернатор Тульской области Алексей Дюмин обсудил на встрече с заместителем председателя правительства Тульской области Ольгой Гремяковой.

Алексей Дюмин на встрече с заместителем председателя правительства Тульской области Ольгой Гремяковой Управление пресс-службы правительства Тульской области

«Наша область одна из первых предложила помощь в восстановлении объектов инфраструктуры. Также мы выразили готовность принять у себя на летние каникулы 100 детей из пострадавших районов», — сказал Алексей Дюмин.

Как сообщила Ольга Гремякова, с 1 по 26 августа в Тульской области отдохнут сто школьников в возрасте от восьми до 15 лет, их будут сопровождать также восемь взрослых. Все расходы по размещению детей в Тульской области будут профинансированы из резервного фонда правительства региона. Гремякова также сообщила, что правительство Иркутской области поблагодарило губернатора и правительство Тульской области за помощь.

Для гостей из Иркутской области уже разработали обширную культурную программу: будут организованы мастер-классы, спортивные мероприятия, в том числе сдача норм ГТО, концерты, игры. В подготовке мероприятий для школьников будут участвовать волонтеры, а также 106-я гвардейская воздушно-десантная Тульская дивизия. Губернатор также дал поручение организовать экскурсии для юных гостей по достопримечательностям региона.