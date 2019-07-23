Оренбург, , 09:10 — REGNUM

В Оренбургской области в первом полугодии вдвое увеличилось количество исковых заявлений, поданных в суды в защиту прав потребителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

В январе — июне 2019 года в суды подавали 72 иска, тогда как в этом же периоде 2018 года — вдвое меньше. В надзорном ведомстве также отметили, что большинство заявлений подано в защиту конкретных граждан, и только 19% — в защиту неопределённого круга потребителей. Самое большое число жалоб касалось нарушений в сфере розничной торговли — почти 40% в общей структуре исковых заявлений.

В первом полугодии 2019 года суды рассмотрели 60 исков. Все решения приняты в пользу истцов. С ответчиков взыскано 2,1 млн рублей.