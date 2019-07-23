Москва, 23 июля 2019, 09:02 — REGNUM
Суда и экипажи должны готовиться к работе в море ещё на берегу, заявил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, выступая на заседании комитета Совета Федерации РФ по экономической политике. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Добавим, основным вопросом заседания комитета стало внесение изменений в статью 6.1 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации.
Изменения предлагают альтернативный механизм обеспечения необходимого уровня безопасности мореплавания. В качестве такого механизма Росрыболовство планирует применять предусмотренные законодательством плановые (рейдовые) обследования судов и внеплановые документарные и выездные проверки, а также внедрять риск-ориентированный подход при проведении мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований.
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