Пермь, , 08:58 — REGNUM

В Перми родители получили возможность выбора формы получения дошкольного образования для своего ребенка, в том числе в рамках семейной дошкольной группы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

По официальным данным, в настоящее время в муниципалитете действует только одна семейная дошкольная группа. Ее посещают четверо воспитанников, а воспитатель включен в штат детского сада «Конструктор успеха».

Как отметили чиновники, такая группа является подразделением детского сада, но создается в квартире. При этом условия, в которых находятся дети, должны отвечать определенным требованиям.

В качестве плюсов такой формы воспитания специалисты называют небольшое количество детей и разновозрастной состав. Семейная дошкольная группа позволяет родителям профессионально участвовать в развитии, воспитании и обучении детей.

Условием создания группы является количество детей (не менее трех) — они могут быть членами одной семьи — и наличие педагогического образования у родителя-воспитателя.