Сан-Диего, США, , 08:53 — REGNUM

Представители южнокорейской компании Com2uS приняли участие в международном фестивале Comic-Con International: San Diego. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания провела ряд мероприятий, а также организовала творческое пространство по мотивам онлайн-игры Summoners War, включая фото-угол и установку фигур.

Известно, что данное международное мероприятие прошло в Конференц-центре Сан-Диего, расположенном в городе Сан-Диего, штат Калифорния, США в период с 18 по 22 июля.

Summoners War — многопользовательская стратегическая онлайн игра, выпущенная в 2014 году. С момента запуска к игре присоединились около 100 млн пользователей.

Com2uS — компания-разработчик мобильных и онлайн-игр, основанная в 1998 году. Офисы компании расположены в США, Японии, Китае и в Южной Корее.