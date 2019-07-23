Чоя, , 08:48 — REGNUM

22 июля в Республике Алтай состоялся первый муниципальный форум «Сильный Алтай», который откроет серию подобных мероприятий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, проведение форумов инициировал глава республики Олег Хорохордин.

По его инициативе в мае 2019 года был создан Центр развития республики, главной задачей которого станет написание Стратегии развития Республики Алтай до 2024 года на основании предложений жителей. В начале июля во всех районах республики начали работу муниципальные филиалы Центра развития. По словам главы, филиалы собирают предложения в ежедневном режиме.

«Но я решил лично объехать все районы, чтобы собрать как можно больше предложений и придать ответственным импульс для их максимально оперативного запуска», — написал Олег Хорохордин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Первый муниципальный форум «Сильный Алтай» прошёл в Чойском районе республики. В мероприятии приняли участие жители сёл, лидеры общественного мнения, представители администрации района, а также члены правительства региона. Глава отметил, что в ходе общения с жителями они определили направления, которые будут способствовать развитию района и республики в целом.

В частности, были подняты проблемы в сфере сельского хозяйства и лесопромышленного комплекса, образования и социального обслуживания, здравоохранения, предпринимательства и туризма. По каждому направлению определен круг предложений, которые будут внесены в итоговую программу развития республики.

«На мероприятии обсуждалось много вопросов: развитие лесной отрасли, глубокая переработка древесины, развитие сельского хозяйства, а также вопросы мусорной реформы. Все эти предложения мы обязательно внесём в программу развития Республики Алтай», — отметил глава.

Олег Хорохордин подчеркнул, что Сильный Алтай в его понимании — это красивый, чистый, обеспеченный, динамично развивающийся регион, где хочется жить. Это регион, в котором живут благополучные и успешные люди.