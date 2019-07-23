Вашингтон, , 08:04 — REGNUM

В США в возрасте 95 лет ушел из жизни первый руководитель космических полетов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Крис Крафт, сообщается на сайте организации.

«Крис был одним из ключевых членов команды, который помог нашей нации отправить человека в космос и на Луну, внесенный им вклад невозможно переоценить», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2017 года в Калифорнии умер астронавт Брюс Маккэндлесс, известный как первый человек, совершивший выход в открытый космос без страховки.

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