Йошкар-Ола, , 08:02 — REGNUM

Список регионов Российской Федерации, где в 2017 году был зафиксирован наибольший уровень заболеваемости детской астмой, составил Роспотребнадзор. Об этом сообщает телеканал RT, ссылаясь на данные ведомства.

По данным Роспотребнадзора, наибольший показатель заболеваемости астмой и астматическим статусом (диагноз поставлен впервые в жизни) детей до 14 лет в 2017 году был зафиксирован в Республике Марий Эл. Там произошло 783 случая на 100 тыс. детского населения.

Следом идут Челябинская (306,1 случая), Новосибирская (285,7), Новгородская (283,1) и Томская (270,4) области.

В общей сложности в 2017 году показатель заболеваемости астмой среди детей до 14 лет составил 127,3 случая на 100 тыс. детей этого возраста. Стоит отметить, что в 2016 году этот показатель был выше — 135 случаев на 100 тыс. детей.

Напомним, что, согласно Всемирной организации здравоохранения, показатель заболеваемости детской астмой — это индикатор качества среды обитания. Заболевания органов дыхания вызывают загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами, к которым относятся формальдегид, бенз (а)пирен, аммиак, хлор и другие.

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