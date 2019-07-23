Вильнюс, , 07:53 — REGNUM

Акцизные товары за первое полугодие 2019 года пополнили бюджет Литвы на сумму 719 млн евро, что на 5% выше показателя за тот же период прошлого года. Такие данные представила литовская государственная налоговая инспекция, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 июля.

При этом рост обусловлен только за счёт продажи спиртных напитков, тогда как акцизный сбор с табачных изделий, наоборот, падает. И если акцизные сборы с лёгких спиртных напитков выросли незначительно (с продажи пива на 1%, а вина на 6,5%), то акцизный сбор с алкогольных напитков резко пошёл вверх — рост 26% за первое полугодие 2019 года.

При этом частично рост обусловлен ростом самого акциза, с 1 мая на крепкие спиртные напитки он увеличился на 10%, однако решающим фактором стало увеличение продаж.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году действующие литовские власти объявили кампанию по борьбе с пьянством в Литве. Причиной стала статистика Всемирной организации здравоохранения, где в тот момент констатировали, что жители Литвы — самые выпивающие на планете, потребление алкоголя составляло свыше 18 литров чистого спирта на одного жителя в год. В стране резко подняли акцизы на алкоголь, сократили время продажи всех спиртных напитков (до 20 часов по будним дням и 15 часов по воскресеньям), повысили возрастной ценз покупки спиртного (с 21 года). Следующим, пока ещё не выполненным этапом стало анонсирование запрета продаж спиртного во всех торговых точках, кроме специализированных магазинов. Полностью была запрещена любая реклама алкоголя, распродажи и акции в магазинах, а также карточки скидок на алкогольную продукцию. Все эти и другие меры дали определённый результат, и кривая потребления алкоголя на душу населения стала падать.