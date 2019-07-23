Хабаровск, , 07:51 — REGNUM

После пожара в детском палаточном лагере на территории туристического комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае региональная прокуратура начала проверку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого надзорного ведомства 23 июля, на место происшествия выехала группа оперативных работников аппарата прокуратуры края.

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Названа возможная причина пожара в детском палаточном лагере в Хабаровске

«В ходе проверки будет дана оценка законности организации палаточного летнего отдыха детей, обеспечения правил пожарной безопасности, а также исполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних на отдых и оздоровление, — уточнили в пресс-службе ведомства. — При выявлении нарушений незамедлительно будут приняты меры прокурорского реагирования».

Как сообщало ИА REGNUM, огонь в палаточном лагере, расположенном в туристическом комплексе «Холдоми в Солнечном районе, вспыхнул ночью 23 июля. Всего в лагере было 26 палаток, в которых, по данным прокуратуры, отдыхало около 200 детей. Двадцать палаток сгорели полностью.

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В результате один ребёнок погиб, еще трое пострадали. В настоящее время они находятся в центральной районной больнице Солнечного района, им оказывается медицинская помощь.

По факту пожара и гибели ребёнка следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Расследование преступления находится на контроле прокуратуры района.

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