Нур-Султан, , 07:55 — REGNUM

Акимат (администрация) Нур-Султана и Национальный банк Казахстана планируют взыскать задолженность с АО «Банк Астаны» на строительство линии легкорельсового транспорта (LRT). Об этом 23 июля заявил заместитель премьер-министра республики Женис Касымбек на заседании правительства, сообщает издание BNews.

Вопрос взыскания задолженности также рассматривает АО «Фонд проблемных кредитов» и министерство финансов республики. Отмечается, что вопрос реализации проекта LRT-линии будет рассмотрен 24 июля на заседании государственной комиссии по вопросу развития Нур-Султана.

Касымбек добавил, что власти планируют завершить строительство линии. Варианты и механизмы реализации проекта будут представлены 25 июля после заседания госкомиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля аким (мэр) Нур-Султана Алтай Кульгинов поручил вернуть государству замороженные средства в «Банке Астаны», предназначенные для строительства линии легкорельсового транспорта.

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